Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Bahar'ın yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        'Bahar'ın yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2025 - 23:26 Güncelleme: 12.12.2025 - 23:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Tanıştırayım, eşim Maral"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SHOW TV'nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

        İzleyicisini her hafta farklı bir duyguyla baş başa bırakan dizinin yeni tanıtımında, Bahar'ın evinde kopan fırtına, en büyük vicdan muhasebesini başlatıyor.

        'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın 62'nci bölüm 22'nci tanıtımı;

        REKLAM

        Tanıtımda yürekleri korkutan patlamanın ardından herkes çok etkilenirken, Evren ve Bahar bu tehlikeden sonra birbirlerine daha sıkı sarılmaya karar veriyor.

        Patlamanın ardından Maral ve Aziz Uras’ın evlenme kararı ise tüm ailede adeta bir şok etkisi yaratıyor.

        Bahar, oğlunu bu karardan döndürmeye çalışsa da, Maral ve Aziz Uras’ın eve karı koca olarak gelmeleri Bahar’ı derinden etkiliyor.

        Öte yandan hastaneye gelen kritik bir vaka, Bahar’ı mesleğiyle vicdanı arasında zorlayıcı bir sınava sürüklüyor.

        REKLAM

        Bahar’ın bu çalkantılı dönemde ailesini ve mesleğini nasıl koruyacağı ise yeni bölüme dair merakı katlıyor.

        Mehmet Can Bindal'ın yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Demet Evgâr, Buğra Gülsoy, Mert Turak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Esra Rusan, Hayal Köseoğlu, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Can Kızıltuğ, İrem Kahyaoğlu, Mert Öner ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer almaya devam ediyor.

        Hayata tutunmanın gücünü yeniden hatırlatacak olan 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' yeni bölümüyle pazar saat 20.00'de SHOW TV'de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #show tv
        #Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Güllü'nün kızı adliyeye sevk edildi
        Güllü'nün kızı adliyeye sevk edildi
        Ukrayna'da Türk şirketine ait gemi hasar gördü
        Ukrayna'da Türk şirketine ait gemi hasar gördü
        "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta
        "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta
        Zelenskiy Kupyansk'a gitti
        Zelenskiy Kupyansk'a gitti
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        Trump'ın Epstein albümündeki fotoğrafları
        Trump'ın Epstein albümündeki fotoğrafları
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Türk Savunma Sanayii'nin 2025 karnesi
        Türk Savunma Sanayii'nin 2025 karnesi
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Arda Güler'den rekor yükseliş!
        Arda Güler'den rekor yükseliş!
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın