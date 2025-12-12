'Bahar'ın yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı
SHOW TV'nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.
İzleyicisini her hafta farklı bir duyguyla baş başa bırakan dizinin yeni tanıtımında, Bahar'ın evinde kopan fırtına, en büyük vicdan muhasebesini başlatıyor.
'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın 62'nci bölüm 22'nci tanıtımı;
Tanıtımda yürekleri korkutan patlamanın ardından herkes çok etkilenirken, Evren ve Bahar bu tehlikeden sonra birbirlerine daha sıkı sarılmaya karar veriyor.
Patlamanın ardından Maral ve Aziz Uras’ın evlenme kararı ise tüm ailede adeta bir şok etkisi yaratıyor.
Bahar, oğlunu bu karardan döndürmeye çalışsa da, Maral ve Aziz Uras’ın eve karı koca olarak gelmeleri Bahar’ı derinden etkiliyor.
Öte yandan hastaneye gelen kritik bir vaka, Bahar’ı mesleğiyle vicdanı arasında zorlayıcı bir sınava sürüklüyor.
Bahar’ın bu çalkantılı dönemde ailesini ve mesleğini nasıl koruyacağı ise yeni bölüme dair merakı katlıyor.
Mehmet Can Bindal'ın yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Demet Evgâr, Buğra Gülsoy, Mert Turak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Esra Rusan, Hayal Köseoğlu, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Can Kızıltuğ, İrem Kahyaoğlu, Mert Öner ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer almaya devam ediyor.
Hayata tutunmanın gücünü yeniden hatırlatacak olan 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' yeni bölümüyle pazar saat 20.00'de SHOW TV'de!