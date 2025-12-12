'Bahar'ın yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

SHOW TV'nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

İzleyicisini her hafta farklı bir duyguyla baş başa bırakan dizinin yeni tanıtımında, Bahar'ın evinde kopan fırtına, en büyük vicdan muhasebesini başlatıyor.

'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın 62'nci bölüm 22'nci tanıtımı;

Tanıtımda yürekleri korkutan patlamanın ardından herkes çok etkilenirken, Evren ve Bahar bu tehlikeden sonra birbirlerine daha sıkı sarılmaya karar veriyor.

Patlamanın ardından Maral ve Aziz Uras’ın evlenme kararı ise tüm ailede adeta bir şok etkisi yaratıyor.

Bahar, oğlunu bu karardan döndürmeye çalışsa da, Maral ve Aziz Uras’ın eve karı koca olarak gelmeleri Bahar’ı derinden etkiliyor.

Öte yandan hastaneye gelen kritik bir vaka, Bahar’ı mesleğiyle vicdanı arasında zorlayıcı bir sınava sürüklüyor.