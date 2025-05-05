'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 45'inci bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 45''inci bölümünden yeni bir tanıtım daha yayınlandı. Tanıtımda; Bahar, Timur, Çağla ve Tolga’nın nezarethaneye düşmesi, doğum günü partisinden sonra olayların karışacağının ilk sinyallerini veriyor. Asansörde kalan Bahar’ın hastayı orada ameliyat etmek zorunda kalması, Bahar için işlerin hastanede de pek yolunda gitmediğini gösteriyor. “Bahar, hem özel hayatında hem de hastanede ters giden şeyleri yoluna koyabilecek mi?” sorusunun cevabı büyük merak konusu oluyor.

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Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Deniz Akçay’ın kaleme aldığı, senaryo ekibinde Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Murat Emir Eren’in birlikte yer aldığı, SHOW TV’de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, İrem Kahyaoğlu, Özgü Delikanlı ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide; Emre Karayel, 'Tolga' karakterine, Esra Ruşan da 'Naz' karakterine hayat veriyor.