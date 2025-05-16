'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 47'nci bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 47'nci bölümünden ilk tanıtım izleyiciyle buluştu. Ayrılıklarından sonra aralarında soğuk rüzgarlar esen Bahar ve Evren’in yüzleşmesi tanıtıma damgasını vururken; ikilinin konuşması, yeni bölümde tansiyonun yükseleceğinin ilk sinyallerini veriyor. Çağla bir yandan Bahar’a destek verip onu Evren’le konuşma konusunda cesaretlendirirken diğer yandan Evren’i Bahar konusunda geç kalmaması için uyarıyor. Nefes kesen yüzleşmelerinden sonra ikilinin akıbeti ne olacak, Bahar ve Evren yeniden bir araya gelmenin bir yolunu bulacak mı, büyük merak konusu oluyor.

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İşte Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? 47. Bölüm Tanıtımı;

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Deniz Akçay’ın kaleme aldığı, senaryo ekibinde Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Murat Emir Eren’in birlikte yer aldığı, SHOW TV’de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, İrem Kahyaoğlu, Özgü Delikanlı ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide; Emre Karayel 'Tolga' karakterine, Esra Ruşan da 'Naz' karakterine hayat veriyor.