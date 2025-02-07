Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

        'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, 34'üncü bölümünden yeni bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 23:24 Güncelleme: 07.02.2025 - 23:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bir tanıtım daha yayınlandı
        ABONE OL

        SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, 34'üncü bölümünden yeni bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu.

        'İşte Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' 34. Bölüm 2. Tanıtımı;

        Tanıtımda, hayatta bir yapılacaklar listesinin olmamasından, hiç çılgınlık yapmamış olmaktan yakınan Bahar’a Evren’in desteği dikkat çekerken; Timur’un Amerika’dan dönen halası Leyla, adeta eve ve hastaneye yıldırım gibi düştü. Evren’le geçirdiği romantik bir sabah kapıda Timur ve Leyla’yı bulan Bahar, Timur’un, "Karıcığım, halam otelde rahat etmez diye bizde kalacak" sözleriyle şaşkına döndü. Timur’un neler planladığı büyük merak konusu olurken; Leyla’nın dönüşü ilişkilerdeki tüm dengeleri değiştireceğinin ilk sinyallerini de verdi.

        Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Deniz Akçay’ın kaleme aldığı, senaryo ekibinin; Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Yasemin Erturan’dan oluştuğu dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Devrim Kabacaoğlu ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide; Nihal Yalçın, 'Efsun' karakterine, Emre Karayel de 'Tolga' karakterine hayat veriyor.

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' her salı saat 20.00’de SHOW TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?
        #show tv
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Tunç'tan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Tunç'tan Habertürk'e açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028'den sonra yeni bir İstanbul, yeni bir Türkiye inşa edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028'den sonra yeni bir İstanbul, yeni bir Türkiye inşa edeceğiz
        Trump: Gazze konusunda acelemiz yok
        Trump: Gazze konusunda acelemiz yok
        Babasını baltayla öldüren oğul gözaltında
        Babasını baltayla öldüren oğul gözaltında
        TIME'ın kapağında Musk yer aldı
        TIME'ın kapağında Musk yer aldı
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Brezilya'da uçak kazası
        Brezilya'da uçak kazası
        Suriye: Rus üsleri müzakere edilecek
        Suriye: Rus üsleri müzakere edilecek
        Fotoğraf çektirmek isterken falezlerden düştü
        Fotoğraf çektirmek isterken falezlerden düştü
        İş insanını öldürüp üzerine kireç döküp gömmüşler!
        İş insanını öldürüp üzerine kireç döküp gömmüşler!
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        TCMB'den hükümete 'Açık Mektup'
        TCMB'den hükümete 'Açık Mektup'
        Eren Elmalı'da pürüz çıktı!
        Eren Elmalı'da pürüz çıktı!
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"