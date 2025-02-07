'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, 34'üncü bölümünden yeni bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu.

'İşte Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' 34. Bölüm 2. Tanıtımı;

Tanıtımda, hayatta bir yapılacaklar listesinin olmamasından, hiç çılgınlık yapmamış olmaktan yakınan Bahar’a Evren’in desteği dikkat çekerken; Timur’un Amerika’dan dönen halası Leyla, adeta eve ve hastaneye yıldırım gibi düştü. Evren’le geçirdiği romantik bir sabah kapıda Timur ve Leyla’yı bulan Bahar, Timur’un, "Karıcığım, halam otelde rahat etmez diye bizde kalacak" sözleriyle şaşkına döndü. Timur’un neler planladığı büyük merak konusu olurken; Leyla’nın dönüşü ilişkilerdeki tüm dengeleri değiştireceğinin ilk sinyallerini de verdi.

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Deniz Akçay’ın kaleme aldığı, senaryo ekibinin; Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Yasemin Erturan’dan oluştuğu dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Devrim Kabacaoğlu ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide; Nihal Yalçın, 'Efsun' karakterine, Emre Karayel de 'Tolga' karakterine hayat veriyor.

Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' her salı saat 20.00’de SHOW TV’de!