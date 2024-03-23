Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde araç kazası sonucu bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde araç kazasında yaralanan Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı'nın kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu bildirdi
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde araç kazası nedeniyle yaralanarak hastaneye sevk edilen Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı'nın tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Şehit olan Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı'nın (23) acı haberi, Adıyaman'daki ailesine verildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin İdlib kentinde sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı, ağır yaralandı. Kaza sonrası bölgeden tahliye edilerek Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Akıncı, doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit düştü.
Maliha ve Mehmet Akıncı çiftinin 2 çocuğunun büyüğü olan Abdulkadir Akıncı'ın acı haberi, Adıyaman'ın Yeşilyurt Mahallesi’ndeki baba evine ulaştı. Acı haberi alan akraba ve komşular, aileye taziyeye koştu. Ailenin yaşadığı ev ve sokağa Türk bayrakları asıldı.