Bahar mevsimi başlıyor: 21 Mart ekinoksu geliyor! Mart ekinoksu nedir, özellikleri nelerdir?
21 Mart ekinoksu öncesinde, ilkbaharın başlangıcını simgeleyen bu özel tarih yeniden gündeme geldi. Kuzey Yarımküre'de baharın habercisi olarak kabul edilen Mart ekinoksu, Dünya'nın eksen eğikliği ve Güneş etrafındaki hareketi sonucunda gece ile gündüz sürelerinin dengelendiği bir dönem olarak biliniyor. Mevsim geçişinin önemli bir göstergesi olan bu gökyüzü olayı, her yıl aynı tarihlerde gerçekleşiyor. Peki, 21 Mart ekinoksu ne anlama geliyor ve hangi değişimlere işaret ediyor? İşte detaylar…
MART EKİNOKSU NEDİR?
Mart ekinoksu, Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketi sırasında Güneş ışınlarının Ekvator’a tam dik açıyla gelmesi sonucu ortaya çıkan bir doğa olayıdır. Bu durum, Dünya’nın her iki yarım küresinin de Güneş’ten eşit miktarda ışık almasına neden olur. Bu nedenle 21 Mart civarında gece ve gündüz süreleri birbirine çok yakın olur.
MART EKİNOKSUNDA NELER OLUR?
Mart ekinoksu ile birlikte doğa ve mevsimler açısından bazı önemli değişiklikler yaşanır:
- Kuzey Yarımküre’de ilkbahar mevsimi başlar.
- Güney Yarımküre’de sonbahar mevsimi başlar.
- Gece ve gündüz süreleri yaklaşık olarak eşit hale gelir.
- Güneş, Ekvator üzerinde tam dik konuma gelir.
- Bu tarihten sonra Kuzey Yarımküre’de gündüzler uzamaya başlar.
MART EKİNOKSUNUN ÖNEMİ
Mart ekinoksu yalnızca astronomi açısından değil, birçok kültür ve gelenekte de önemli bir yere sahiptir. Özellikle bazı toplumlarda bu tarih doğanın uyanışı ve baharın gelişi olarak kabul edilir. Tarım açısından da yeni üretim döneminin başlangıcını simgeleyen bu tarih, doğa döngüsünün önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir.