Bahar Öztan kimdir? Bahar Öztan kaç yaşındaydı, nereliydi?
Yeşilçam 'gamzeli güzeli' olarak anılan Bahar Öztan'dan sevenlerini üzecek haber geldi. Bir süredir kolon kanseri ile mücadele eden Bahar Öztan hayatını kaybetti. Yeşilçam sinemasında önemli projelerde rol alan Bahar Öztan kariyeri boyunca birçok ünlü isimle kamera karşısına geçti. İşte Bahar Öztan kimdir sorusunun yanıtı...
Türk Sineması'nın unutulmaz oyuncularından Bahar Öztan 61 yaşında yaşamını yitirdi. Oyunculuk kariyeri boyunca birçok filme imza atan ünlü oyuncu Bahar Öztan kolon kanseriyle mücadele ediyordu. Peki, "Bahar Öztan kimdir? Bahar Öztan neden öldü, kaç yaşındaydı?" İşte Bahar Öztan'ın hayatı ve kariyeri...
"DUALARINIZA İHTİYACIM VAR" DEMİŞTİ
Geçtiğimiz aylarda Bahar Öztan; "Herkese selam ve sevgiler. Uzun zaman oldu yazamadım sizlere dün İstanbul’a hastaneye geldim. Benim kıymetli hocalarımın kararı önümüzdeki hafta ameliyat olacağım yönünde. Her zamanki gibi dualarınıza ve sevginize ihtiyacım var" demişti.
"BİRÇOK İNSANIN KALDIRAMAYACAĞI HASTALIKLAR GEÇİRDİM"
Bahar Öztan, daha önce yaptığı açıklamada ise; "Birçok insanın kaldıramayacağı kadar büyük rahatsızlıklar geçirdim. Güçlü bir kadınım ve çok da güçlü durdum. Bunun yanı sıra sevenlerim ve sevdiklerim çok sağ olsunlar. Hayranlarım, dostlarım, arkadaşlarım hepsi bana dualarını eksik etmeyip çok güzel enerjiler gönderdiler. Onların sayesinde ben bugünlere geldim. Tabii ki hekimlerimizin büyük gayret ve çabalarıyla oldu, onları da unutmamak lazım" ifadelerini kullanmıştı.
Daha önce 3 kez kanseri yenen Öztan, kolon kanseriyle nedeniyle 61 yaşında vefat etti. Öztan, yarın ikindi namazına müteakip Şakirin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.
BAHAR ÖZTAN KİMDİR?
1980'lerde kariyerinin en parlak dönemini yaşayan 1962 doğumlu Bahar Öztan, bir şampuan reklamında rol aldıktan sonra film yapımcılarının da dikkatini çekti.
Reklam filminin ardından dönemin ünlü modellik ajansına kaydolan Öztan, o sıralar çok gözde olan fotoromanlarda oynamaya başladı. Bu arada reklam filmlerine de devam etti.
1972 yılında Osman Seden imzayı Mahkum filmi ile sinemaya adım attı. Ama onu bir anda yıldız haline getiren 1980 yılında onadığı Şaşkın Milyoner oldu. Ondan sonra da kariyerinde hızla yükseldi.
Bahar Öztan bir ara şarkı da söyledi. Bülent Ersoy ve Seda Sayan'ın kadrosunda sahneye çıktı. Melahat Pars'tan Türk sanat müziği dersleri alan Öztan, yurtdışı turnelerine de gitti.
Bu turnelerden birinde sonradan evleneceği mimar Yavuz Çolak ile tanıştı. Ancak evlilik uzun ömürlü olmadı.
2000'li yılların başında ABD'ye gitti ve bir süre Miami'de yaşadı. Altı yıl sonra tekrar Türkiye'ye döndü. 2007 yılında Aşk Kapıyı Çalınca dizisi için kamera karşısına geçti. Ama sonra yine sahip olduğu butik otele yoğunlaştı.