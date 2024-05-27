SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı reyting rekortmeni dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın 14'üncü bölümünden yeni bir tanıtım daha yayınlandı. Bahar ve Timur cephesinde gerilimin doruklara tırmandığı tanıtım, yeni bölümünde çok heyecanlı gelişmelerin ekrana geleceğinin ilk ipuçlarını verdi.

Nevra’nın Bahar ve Timur’un 25'inci evlilik yıl dönümleri için düzenlediği partide; Bahar’ın “Parla’yı biliyorum,” dedikten sonra konukların önünde Timur’un kafasını pastaya gömmesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bennu Yıldırımlar’ın hayat verdiği avukat Ayhan’ın sözlerinden sonra Bahar’ın boşanma evresinde atacağı adımlar merak konusu olurken, “Her gün kendini kocasını mutlu etmek için parçalayan kadınlar, uyanın!” diye haykırışı ise tanıtıma damgasını vurdu.

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MF Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt yer alırken, senaryosunu ise Ayça Üzüm kaleme alıyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Uygar Özçelik ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimleri bir araya getiren dizinin kadrosuna ise Yasemin Kay Allen konuk oluyor.