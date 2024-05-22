'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' yine zirvede

‘Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’ın 13'üncü bölümü ABC1 20+ grubunda 12.43 izlenme oranı 32.26 izlenme payı, AB’de 11.63 oranı 35.09 izlenme payı, Total’de ise 8.54 izlenme oranı 23.91 izlenme payı elde ederek, her hafta olduğu gibi yine birinci oldu.

Sosyal medyada, izleyicilerin birbirinden güzel yorumlar yağdırdığı #Bahar etiketi, 5 saat 20 dakika boyunca TT listesinde yer alırken; ilişkileri derinleşen Bahar ve Evren’in sahneleri yeni bölüme damgasını vurdu ve #Evren etiketi 7 saat 10 dakika boyunca gündem konusu oldu.

REKLAM MF Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt yer alırken, senaryosunu ise Ayça Üzüm kaleme alıyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Uygar Özçelik ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimleri bir araya getiren dizinin kadrosuna ise Yasemin Kay Allen konuk oluyor. 'BAHAR: UYANMAYA HAZIR MISIN?'IN 13. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Aziz Uras, Zeynep’in ölümü sonrası toparlanmak için bir süre izne ayrılırken; hem ailesi hem de Evren Hoca ona destek oldu. Abisi Selim’in tutuklanmasıyla şok olan Rengin, Bahar’a genel cerrahide rotasyona devam etmesini söyledi ve bunu öğrenen Çağla, Rengin’i yemeğe çıkardı.

Üniversitedeyken çok yakın arkadaş olan Çağla ve Rengin, yıllar sonra ilk defa yan yana geldiler ve geçmişleri, hayatları hakkında uzun uzun konuştular. Bir geceliğine kız kardeş olacağız diyen Çağla, Parla’nın Timur’un kızı olduğu gerçeğini öğrendi. Evren’in, Aziz Uras için, Zeynep’in dosyasını incelediğini öğrenen Bahar, teknesinde onu ziyaret etti. Aziz Uras’ın bu dosyada suçsuz olduğuna emin olan Bahar ve Evren derin bir nefes alırken, bu olayın ardından ilişkileri de derinleşti.

İkisinin birlikte olduğunu duyan Timur, marinaya gitti ve Bahar’la Evren’in samimi bir anına şahit oldu. Bahar, çocuklarının geleceği, Nevra’nın hastalığı, Timur’un baskısı ve kendi istekleri arasında sıkışmış hissederken; Umay’ın okulundaki ebeveyn gösterisine Bahar ve Timur “Romeo ve Juliet” oyunuyla katıldılar.

Evren de çocuk esirgeme kurumunda burs aldığı bir cemiyetin etkinliğine katıldı ve orada Dora’yla karşılaştı. Timur, aile mahkemesinden gelen ihtarnameyi görünce, Bahar’la konuştu. Boşanmaya kararlı olan ve Timur’un her durumda haklı çıkmaya çalışmasından yorulan Bahar, Timur’un “Ben seni Rengin’le aldatıyorsam sen de beni Evren’le aldatıyorsun!” sözlerinden sonra öfkeye kapıldı ve Timur’a tokat attı.

Bahar ile olan evliliğini kurtaramayacağına emin olan Timur, soluğu Rengin’in yanında aldı ve bir süredir aralarında soğuk rüzgarlar esen ikili, yeniden bir araya geldi. Evren ve Bahar, ateşli bir silahla yaralanıp hastaneye bırakılan Leyla’yla ilgilenirken; Bahar, Leyla’nın işaretiyle ona asıl zarar verenin abisi Levent olduğunu anladı.