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Bahattin Karakoç kimdir? Bahattin Karakoç kaç yaşında vefat etti?

Bahattin Karakoç, Türk edebiyatının en sevilen isimleri arasında yer alıyor. Mevsimler ve Ötesi, Seyran gibi birçok eserde emeği olan Bahattin Karakoç, Kahramanmaraş'ta uzun zamandır tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti. Bahattin Karakoç'un vefatı sanat dünyasını da yasa boğdu. İşte, Bahattin Karakoç kimdir? Bahattin Karakoç kaç yaşında vefat etti? İşte detaylar...

17.10.2018 - 09:37 | Güncelleme:

Bahattin Karakoç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Uluslararası 5.  Kitap ve Kültür Fuarı'na katılarak, kitaplarını imzalayan Karakoç, evde  rahatsızlanınca Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi'de kardiyoloji bölümünde tedavi görüyordu. Bahattin Karakoç, uzman doktorların müdahalesine rağmen hayata gözlerini yumdu. İşte, Bahattin Karakoç'un hayat hikayesi...

BAHATTİN KARAKOÇ KİMDİR?

Bahattin Karakoç, 5 Mart 1930'da Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde doğdu. Beş erkek, dört kız çocuğu vardır. İlköğrenimini köyünde tamamlamıştır. Adana-Düziçi Köy Enstitüsü'nde okudu. Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nden mezun oldu. Kahramanmaraş'taki sağlık kuruluşlarında sağlık memuru olarak çalıştı. Son görev yeri Kahramanmaraş Verem Savaş Dispanseri idi. Buradan 1982 yılında emekli oldu. Çeşitli gazete ve dergilerde yazdı. Kahramanmaraş'ta 1986-1987 yıllarında Dolunay dergisini çıkardı. Her yıl düzenlenen Dolunay Şiir Şölenlerini başlattı. Çok sayıda ödül almaya hak kazandı. 1986'da Türkiye Yazarlar Birliği tarafından yılın şairi seçildi. 1989 yılında Kültür Bakanlığı tarafından Türkiye'yi temsilen “Strugua Uluslararası Şiir Akşamları Festivali”ne katıldı ve burada bir tebliğ sundu. 1991 yılında Diyanet Vakfı’nca düzenlenen “Münacaat Yarışması”nda “Beyaz Dilekçe” isimli şiiriyle birincilik kazandı. Bahattin Karakoç’un birçok şiiri değişik formlarda bestelenmiştir.

 

BAHATTİN KARAKOÇ'UN ESERLERİ

Mevsimler ve Ötesi (1962)
Seyran (1973)
Zaman Bir Beyaz Türküdür (1974)
Sevgi Turnaları (1975)
Ay Şafağı Çok Çiçek (1983)
Kar Sesi  (1983)
İlkyazda (1984)
Bir Çift Beyaz Kartal (1986)
Menzil (1991)
Uzaklara Türkü (1991)
Güneşe Uçmak İstiyorum (1993)
Beyaz Dilekçe (1995)
Güneşten Öte (1995)
Dolunay Şiir Güldestesi (1996)
Leyl ü Nehar Aşk (1997)
Aşk Mektupları (1999)
Ihlamurlar Çiçek Açtığı Zaman - Ay Işığında Serenatlar  (2001)
Sürgün Vezirin Aşk Neşideleri (2004)
Ben Senin Yusuf'un Olmuşum (2006)
Barış Çağrısı Şiirleri-Dünya Barışına Çağrı Grubu - Meneviş Yayınları (2009)

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