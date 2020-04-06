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Bahçeli'den Anadolu Ajansı'na 100'üncü yıl tebriği

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anadolu Ajansı'nın 100'üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Bahçeli mesajında, "100 yıllık bir tecrübeyle geleceğin büyük Türkiye’sinin teşekkül ve tezahürüne tıpkı 1920’lerde olduğu gibi aynı şevk ve inanmışlıkla destek vereceğinden asla kuşkum yoktur" dedi

Devlet Bahçeli
HABERTURK.COM

MHP lideri Bahçeli mesajında, " Anadolu Ajansı, Milli Mücadele yıllarında Türk milletinin haklı ve meşru davasının tüm dünyaya tebliğiyle birlikte, kara propagandaların, yalan haberlerin önüne geçilmesi maksadıyla kurulmuş ve kurumsallaşmıştır. Aynı zamanda Kurtuluş Savaşı’mızın tanıtım ve takdiminde, milletimize doğru bilgi ve haberlerin ulaştırılmasında müessir ve müspet görevler üstlenmiştir. Ajans’ın 100 yıllık müktesebatı nice başarı ve parlak gelişmelerle perçinlenmiş ve kuvvetlenmiştir. Dahası, esaret zincirlerine vurulmak istenen, her karışı şehit kanlarıyla sulanmış Türk vatanının gür sesi, güçlü nefesi olarak serpilmiş ve sivrilmiştir" dedi.

"Anadolu Ajansı, Anadolu’nun özlemlerini seslendirmiş, Türk milletinin istiklal ve istikbaline fedakârlıkla hizmet etmiştir" diyen Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"100 yıllık bir tecrübeyle geleceğin büyük Türkiye’sinin teşekkül ve tezahürüne tıpkı 1920’lerde olduğu gibi aynı şevk ve inanmışlıkla destek vereceğinden asla kuşkum yoktur.

Ülkemizin zorluk ve sıkıntılarla yoğrulan bugünkü döneminde, milletimizi doğru ve zamanında bilgilendirip aldatma ve karartmaların önüne geçeceğine inancım elbette tamdır. Bu vesileyle Anadolu Ajansı’nın 100.kuruluş yıldönümünü kutluyor, genel müdüründen muhabirine varıncaya kadar bütün değerli çalışanlarına başarılar diliyorum.

Ajans’ın kurulmasında emeği geçen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele kahramanlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Anadolu Ajansı’nın tüm çalışanlarını gönülden selamlıyor, her birisine sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

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