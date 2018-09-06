MHP'de kritik MYK sona erdi. MYK'nın ardından görev dağılımları yapıldı. Genel Başkan Devlet Bahçeli toplantının ardından yazılı bir açıklamada bulundu. Bahçeli, İdlib'de yaşanan sürece değindi, "İdlib; fokur fokur kaynayan kazana, fitili ateşlenmek üzere olan dinamite dönüşmüştür. İdlib'e yönelik operasyonların Türkiye'nin milli bekasını tehlikeli bir biçimde yıpratacağı açıktır" dedi.

Açıklamaların satır başları şöyle;

"Türkiye’nin kaybettiği ortamda haksız kazanç peşine düşenler, kar hevesine kapılanlar damgalı işbirlikçilerdir, yeri yurdu olmayan vatansızlardır. Ekonominin normale dönmesi, denge ve istikrara kavuşması, siyasi temkin ve tedbir, milli dayanışma ve uyanışla muhakkak sağlanacaktır. Hiç kimse kriz çığırtkanlığı, kaos şakşakçılığı yapmamalıdır. İdlib; fokur fokur kaynayan kazana, fitili ateşlenmek üzere olan dinamite dönüşmüştür. İdlib'e yönelik operasyonların Türkiye'nin milli bekasını tehlikeli bir biçimde yıpratacağı açıktır" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ