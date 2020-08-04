Bahçeli'nin çağrısına İYİ Parti'den ilk yorum

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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik "Evine dön" çağrısına İYİ Parti'den ilk yorum geldi.

— Ümit DİKBAYIR (@UmitDikbayir) August 4, 2020

İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Biz zaten evimizdeyiz. Başkalarının kuyruğuna takılıp, evin yolunu kaybedenler düşünsün" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, bugün yaptığı açıklamada Akşener'in Ayasofya ziyaretinden övgüyle bahsederek "Zillet İttifakı’nın üç asıl ortağından ikisinin, yani CHP ile örtülü ortak HDP’nin Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif’e menfi yaklaşımı ortadadır. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı son hareketiyle onlardan ayrışmış, ayrı düşmüştür. Meral Hanımın kendisi adına hayırlı bir gelişmedir. Sayın Akşener’in böyle gitmeyeceğini, böyle ittifak olmayacağını, olsa bile bir ayağının çukura düştüğünü görüp derhal ve çok kısa süre içinde evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır. evinde rahatı ve huzuru bulacaktır. İkbal ile idbar arasında sıkışıp kalmak yerine, kaldı ki zillete düşmektense evde olmak isabetli bir tercihtir" ifadelerini kullanmıştı.