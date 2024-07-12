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        Haberler Dünya Bahçelievler'de 6 katlı bina tahliye edildi | Dış Haberler

        Bahçelievler'de 6 katlı bina tahliye edildi

        İstanbul Bahçelievler'de yapımı devam eden bir inşaatın yanındaki 6 katlı binanın yan duvarından düşen tuğla parçaları paniğe neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye, AFAD ve belediye ekipleri binada yaşayanları tahliye etti. Belediye ekipleri, tahliye edilen vatandaşları otele yerleştirirken, sabah saatlerinde binada detaylı inceleme yapılacağı belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 03:46 Güncelleme: 12.07.2024 - 03:46
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        Bahçelievler'de 6 katlı bina tahliye edildi
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        Olay, saat 23.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Birlik Sokak'ta yapımı devam eden bir inşaatın yanında bulunan binanın yan duvarından henüz bilinmeyen bir nedenle tuğla parçaları düştü. Sesleri duyan mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis, belediye ve AFAD ekiplerine haber verdi.

        BİNADA OTURANLAR PANİKLE DIŞARI ÇIKTI

        Bu sırada, binada oturan vatandaşlarda panikle dışarı çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve AFAD ekipleri binada inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonucunda, binada yaşayanlar güvenlik gerekçesiyle içeri alınmadı. Bahçelievler Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, tahliye edilen vatandaşları otellere yerleştirirken, gece boyu polis ve zabıta ekiplerinin bina önünde önlem alacağı, binan güvenli olup olmadığı ise sabah saatlerinde yapılacak detaylı incelemenin ardından kesinleşeceği bildirildi.

        BELEDİYE BAŞKANI HAKAN BAHADIR: ŞU AN İÇİN ACİL BİR DURUM YOK

        Olay yerine gelerek incelemede bulunan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, tuğlaların döküldüğü binanın eski bir yapı olduğunu belirterek, "Tabi ki 48 yıllık bir bina, bitişik binalar. Yandaki yer hafriyatı alınmış, zemini betonlaştırılmış. Fakat yan yana olduğu için yıkılan binanın inşaata başlanan, kentsel dönüşüme uğrayan binanın tuğlaları kalmış. Oradan döküldüğünü söylüyor arkadaşlar. Arkadaşlarımız gelip baktılar. Binada herhangi bir şu an için acil bir durum yok ama buna rağmen biz komşularımızı misafir ediyoruz bu gece için. Sabah erkenden karot alınacak, ona göre karar verilecek. Bir çıtırtı duyulmamış, bir sallanma duyulmamış ama biz yine de emniyet açısından bu tedbiri alıyoruz ki bir sıkıntı oluşmasın. Buradan Bahçelievler'deki tüm komşularımıza şunu belirtmek istiyorum; Kentsel dönüşümü hızlandırmamız lazım. Burada hep birlikte bir karar verip bir an önce kentsel dönüşümü hızlandıralım" dedi.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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        #Son dakika haberler
        #Bahçelievler
        #istanbul
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