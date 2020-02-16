Bahçelievler'de daha önce boşaltılan 7 katlı binanın çökmesi sonucu çevredeki apartmanlarda hasar oluşmuştu. Çökme anında hasar gören Öztürk Apartmanı dışındaki boşaltılan diğer 4 binaya giriş izni verilmişti.

DHA'nın haberine göre, Öztürk Apartmanı'nda oturan 80 yaşındaki Kadriye Öztürk, birtakım eşyalarını almak için evine geldi. Zabıta ve polis eşliğinde içeriye giren Kadriye Öztürk, çökme anlarını şöyle anlattı:

"Eşim camiden gelmişti. Ben de namazımı kıldım. Dışarıya çıkıp bir ihtiyaç karşılamamız gerekiyordu. Ben de giyindim üzerimi, asansöre bindik. Asansöre biner binmez 4. Kattan 3. kata indi bir gürültü koptu, yer yerinden oynamış gibi. Eyvah dedik, asansör koptu herhalde çakılacağız aşağı, derken aşağı kadar indi asansör. Kapı açılınca toz toprak içinde kaldık, bembeyaz olduk. Hemen yeniden yukarıya çıktık. Evimize girdik, baktık ki bina üzerimize gelmiş. İkimiz de fenalık geçirdik, tansiyonlarımız çıktı. Çaresiz kaldık. Öğretmenevinde kalıyoruz şu anda. Öylece gittik toz içinde. Gece çamaşırlarımı yıkadım, kuruttum. Bugün ancak geldik, ben yarın MR’a gireceğim için kağıtlarımı almaya geldim. İçeride kaldı eşyalarım, mecburen geldim. Zabıtalar polisler eşliğinde girdim. Allah sağlık versin, yapılsın, biz de girelim evimize."

"1 AY İÇİNDE ÜST KATLAR TAŞINACAK"

Öztürk Apartmanı’nın müteahhitti Halil Yüksel ise, "Belediyeden geldiler, bugün de inceleme yapılacak. Kolonlarda herhangi bir sıkıntı yok. Taşıyıcı zaten kolonlardır. Bu kirişleri tekrar kırıp C30 beton olarak yapacağız. 1 ay içinde inşallah üst katlar taşınacak. Bugün ve yarın incelemeler devam edecek numune alacağız, kolonlarda bir şey yok ama içimiz rahat etmesi için yeniden inceleteceğiz yani. Belediye sağ olsun 2 haneyi öğretmenevine, 3 haneyi otellere yerleştirdi. Diğerleri de kendi imkanları vardı evlatlarının yanında kalıyorlar" şeklinde konuştu.