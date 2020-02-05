AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde, Bahçesaray ilçesindeki çığda kaybolan vatandaşlar ile arama kurtarma ekiplerinin arama çalışmaları için Erzurum'dan bölgeye takviye ekip gönderilmesi kararlaştırıldı.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere çığ ve heyelan konusunda uzman 10 kişilik teknik personel, Erzurum'dan Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ bölgesine gitmek üzere yola çıktı.

Erzurum'dan AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alanlarında uzman 10 kişilik arama kurtarma ekiplerinin bugün Bahçesaray'da yaşanan ikinci çığ olayından sonra bölgeye gönderildiğini söyledi.

Takviye olarak çığ bölgesine giden ekibin eğitimli ve deneyimli olduğunu vurgulayan Karslı, bölgeye ulaşır ulaşmaz arama kurtarma çalışmalarına katılacağını sözlerine ekledi.