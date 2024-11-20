Bahçesaray'ın sevimli sincabı ilgi odağı oldu

Bahçesaray ilçesinde doğada bitkin halde bulunan bir yavru sincap, bir ailenin sevgisi ve özeni sayesinde hayata tutundu.

Şakir Mitan ve ailesinin sevgi dolu bakımıyla hayata tutunan sevimli sincap, sadece evin ve mahallenin değil, aynı zamanda sosyal medyanın da ilgi odağı haline geldi.

İlk günlerde koyun sütüyle beslenerek sağlığına kavuşan minik sincap, yaklaşık 5 aydır Mitan ailesinin yanında büyüyor.