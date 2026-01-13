Bahçeşehir Koleji'nde ayrılık!

Bahçeşehir Koleji, sportif direktör Nemanja Bjelica'yla yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "2024 nisan ayında takımımıza katılan sportif direktör Nemanja Bjelica ile yollarımız ayrılmıştır. Nemanja Bjelica'ya kulübümüze ve Türk basketboluna değerli katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.