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        Haberler Spor Basketbol STBL Bahçeşehir Koleji'nde Marko Barac dönemi sona erdi

        Bahçeşehir Koleji'nde Marko Barac dönemi sona erdi

        Bahçeşehir Koleji, Sırp başantrenör Marko Barac ile yolların ayrıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 19:22 Güncelleme:
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        Bahçeşehir'de Marko Barac dönemi sona erdi

        Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'nda Sırp başantrenör Marko Barac ile yollar ayrıldı.

        Kulübün sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Kulübümüze 2025-2026 sezonu öncesinde katılan başantrenör Marko Barac ile yollarımız ayrılmıştır. Marko Barac'a kulübümüze, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları ailesine ve ülke basketboluna değerli katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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