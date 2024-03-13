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        Bahçeşehir Koleji-Porto: 88-52 (MAÇ SONUCU)

        Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Portekiz'in Porto ekibini 88-52 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 21:10 Güncelleme: 13.03.2024 - 21:10
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        Bahçeşehir, Avrupa'da yarı finalde!
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        FIBA Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Bahçeşehir Koleji, Portekiz'in Porto ekibini 88-52 yenerek yarı finale yükseldi.

        Karşılaşmaya deplasmandaki 10 sayı farklı (90-80) yenilgiyi telafi etmek için çıkan kırmızı-lacivertli takım, ilk çeyreği Cavanaugh ve Taylor'ın etkili performansıyla 31-14 önde tamamladı. Etkili oyununu sürdüren Bahçeşehir Koleji, devre arasına da 53-28 üstün girdi.

        Müsabakanın üçüncü çeyreğinde farkı 20 sayının üzerinde tutan ev sahibi ekip, periyodu 71-44 üstün kapattı. Son çeyrekte farkı daha da açan Bahçeşehir Koleji mücadeleden 88-52 galip ayrıldı.

        Porto karşısında deplasmandaki çeyrek final ilk maçını 10 sayı farkla kaybeden kırmızı-lacivertliler, rövanşı 36 sayı farkla alarak adını yarı finale yazdırdı.

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        Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

        Hakemler: Carsten Straube (Almanya), Gintaras Maciulis (Litvanya), Alexandre Deman (Fransa)

        Bahçeşehir Koleji: Taylor 15, Bouteille 8, Boutsiele 15, Muhammed Baygül 12, Cavanaugh 16, Scrubb 12, Egehan Arna 3, Berkay Candan 2, Egemen Güven, Kell 5, Can Maxim Mutaf

        Porto: Melvin 6, Omlid 6, Barber 2, Harrison 11, Queiroz 7, Sa 6, Fayne 10, Kloof 4, Monteiro, Cardoso, Guerreiro

        1. Periyot: 31-14

        Devre: 53-28

        3. Periyot: 71-44

        5 Faulle çıkan: 39.15 Queiroz (Porto)

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