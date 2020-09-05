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Bahis çetesinde 37 milyon TL'lik hareket!

Adana’da yasa dışı bahis oynattıkları ileri sürülerek gözaltına alınan 32 zanlının hesabında 37 milyon 256 bin liralık hareket olduğu, yapılan aramalarda ise 196 bin lira değerinde altın, 7 bin 765 lira ve 900 Suudi Arabistan Riyalı ele geçirildi

bahis çetesine operasyon
İHA

Adana'da alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, zanlıları yakalamak için savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki takip başlattı. Yurt dışından internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıklarını tespit edilen zanlılara yönelik 4 Ağustos günü şafak vakti Adana merkezli 6 ilde operasyon yapan polis, 32 zanlıyı gözaltına aldı.

SAHTE PARA DA ELE GEÇİRİLDİ

İHA'da yer alan habere göre sorgula alınan zanlıların, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 7 bin 765 lira, 900 Suudi Arabistan Riyalı, 3 bin 700 lira sahte para, 196 bin lira değerinde altın, 2 av tüfeği, 42 cep telefonu, 9 harddisk, 7 dizüstü bilgisayar, 17 flash bellek, 30 sim kart farklı bankalara ait 21 kredi kartı ele geçirildi.

ZANLILARIN SORGUSU SÜRÜYOR

Ayrıca zanlılara hesabında ise kısa süre içinde gerçekleşmiş 259 işlemde 37 milyon 256 bin liralık hareket tespit edildi. Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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