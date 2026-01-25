Bakan açıkladı! Esenyurt'ta cama kafa atan sürücü yakalandı!

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, "2 hafta önce İstanbul’un Esenyurt ilçesinde aracıyla bir başka sürücünün önünü kesip saldıran ve aracın camına kafa atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren N.D. isimli sürücü yakalanarak, gereği yapıldı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2 hafta önce İstanbul’un Esenyurt ilçesinde aracıyla bir başka sürücünün önünü kesip saldıran ve aracın camına kafa atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren N.D. isimli sürücünün yakalanarak, gereğinin yapıldığını bildirdi.

Açıklamasının devamında yeni kanun teklifine değinen Yerlikaya, "Yeni Kanun Teklifine göre 'Saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan sürücüye' caydırıcı cezalar geliyor. Bu madde kanuna ilk kez girdi.

İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifine giren maddeye göre: Saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan, sürücüye 180 bin TL idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz.