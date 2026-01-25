Habertürk
Habertürk
        Bakan açıkladı! Esenyurt'ta cama kafa atan sürücü yakalandı!

        Bakan açıkladı! Esenyurt'ta cama kafa atan sürücü yakalandı!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2 hafta önce İstanbul'un Esenyurt ilçesinde aracıyla bir başka sürücünün önünü kesip saldıran ve aracın camına kafa atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren N.D. isimli sürücü yakalanarak, gereği yapıldı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2026 - 13:32 Güncelleme: 25.01.2026 - 13:39
        Cama kafa atan sürücü yakalandı!
        Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, "2 hafta önce İstanbul’un Esenyurt ilçesinde aracıyla bir başka sürücünün önünü kesip saldıran ve aracın camına kafa atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren N.D. isimli sürücü yakalanarak, gereği yapıldı" dedi.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2 hafta önce İstanbul’un Esenyurt ilçesinde aracıyla bir başka sürücünün önünü kesip saldıran ve aracın camına kafa atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren N.D. isimli sürücünün yakalanarak, gereğinin yapıldığını bildirdi.

        Açıklamasının devamında yeni kanun teklifine değinen Yerlikaya, "Yeni Kanun Teklifine göre 'Saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan sürücüye' caydırıcı cezalar geliyor. Bu madde kanuna ilk kez girdi.

        İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifine giren maddeye göre: Saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan, sürücüye 180 bin TL idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz.

        Ayrıca N.D. isimli sürücü hakkında 'TCK-151-1, TCK-179/2, TCK-125 ve 11. yargı paketiyle düzenlenen TCK-223' maddelerindeki suçlarından adli işlem başlatıldı." dedi.

        "BİZ GEREĞİNİ YAPARIZ"

        Trafik güvenliğini hiçe sayanların bildirilmesi gerektiğine değinen Bakan Yerlikaya şunları kaydetti:

        "Trafik düzenini bozmak, yolu kapatmak ve araçtan inip vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmak kabul edilemez. Bu tür davranışlar; hem trafik güvenliğimizi tehdit etmekte hem de toplumumuzun huzurunu zedelemektedir.

        Trafik güvenliğini hiçe sayan bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. 'Biz Gereğini Yaparız'”

        Çöp konteynerinde kadın cesedi

        İstanbul Şişli'de dün akşam bir çöp konteynerinde Özbekistan uyruklu 37 yaşındaki Durdona Khokimova'a ait olduğu belirlenen başı kesik cansız beden bulunmuştu. Kan donduran cinayette şüpheliler yurt dışına kaçarken yakalandı

