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Bakan Akar ve komuta kademesi Suriye sınırında

Suriye'nin İdlib şehrinde TSK'ya düzenlenen saldırı sonrası 4 askerin şehit olması, 9 askerin de yaralanması üzerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi Suriye sınırına gitti.

son dakika
AA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından, TSK'nin komuta kademesiyle Suriye sınırına gitti.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna’ya yaptığı ziyaret kapsamındaki heyette yer alan Akar, İdlib'deki saldırının ardından heyetten ayrılarak Ankara'ya döndü.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından Suriye sınırına hareket etti.

 

 

 

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