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Haberlerİş-YaşamBakan Albayrak: Kovid-19 mağduru esnaf ve sanatkarların kredi borçları 3 ay ertelendi
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Bakan Albayrak: Esnaf ve sanatkarların kredi borçlarını 3 ay süreyle erteliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs salgınında zarar gören esnaf ve sanatkarların, kredi borçlarını 3 ay süreyle erteleyeceklerini duyurdu.

son dakika
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Milli Mücadele şuuruyla zarar görme pahasına kepenklerini kapatarak salgının yayılmasına engel olan esnaf ve sanatkarlara teşekkür ederek, "Şimdi de kredi borçlarını 3 ay süreyle erteliyoruz. Çalışmak sizden, destek bizden." ifadelerini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve Kovid-19 salgını nedeniyle işleri zarar gören, Halkbank'tan kredi çekmiş esnafın borçlarının 3 ay ertelenmesine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Paylaşımında, esnaf ve sanatkarların salgın sürecindeki yaklaşımına dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde Milli Mücadele şuuruyla zarar görme pahasına kepenklerini kapatarak salgının yayılmasına engel olan her bir esnafımıza ve sanatkarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de kredi borçlarını 3 ay süreyle erteliyoruz. Çalışmak sizden, destek bizden."

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