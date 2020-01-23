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Haberlerİş-YaşamBakan Albayrak ve ABD Hazine Bakanı Mnuchin Davos'ta görüştü - Haberler

Bakan Albayrak ve ABD Hazine Bakanı Mnuchin Davos'ta görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Davos’ta ABD Hazine Bakanı Sn. Steven Mnuchin ile ülkelerimiz arasındaki işbirliği açısından önemli bir görüşme yaptık. " dedi.

Berat Albayrak ve Steve Mnuchin
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Davos Zirvesi'nde katıldığı oturumun ardından ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin ile bir araya geldi.

Buluşmayı sosyal medya hesabından duyuran Bakan Albayrak, "Davos'ta ABD Hazine Bakanı Sn. Steven Mnuchin ile ülkelerimiz arasındaki işbirliği açısından önemli bir görüşme yaptık. Ayrıca EBRD Başkanı Suma Chakrabarti, JBIC Başkanı Tadashi Maeda başta olmak üzere çok sayıda uluslararası kuruluş ve fon yöneticisi ile bir araya geldik." ifadelerini kullandı

 

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