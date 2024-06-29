Bakan Bak, Müzekart GNS ve Seyahatsever projelerinin tarihlerini duyurdu

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Osman Aşkın Bak, gençlerin söz konusu projelerle 2 yıldır ülkelerini gezme, tanıma, keşfetme imkanı bulduklarını belirterek, "İnanılmaz bir ilgi ve memnuniyet var. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Bu yıl da heyecanla bu haberi beklediklerini biliyoruz. Onları daha fazla bekletmeden müjdeyi veriyoruz. 19-25 yaş arası gençlerimize Türkiye’de bulunan müze ve ören yerlerini ücretsiz gezip görme ve keşfetme olanağı sağlayan Müzekart GNS 1 Temmuz’da, GSB yurtlarında yaz döneminde 18-30 yaş arası gençler için ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever projemiz ise 8 Temmuz itibarıyla başlıyor." ifadelerini kullandı.

REKLAM Bak, Müzekart GNS ve Seyahatsever için nasıl müracaat edileceğini de şu cümlelerle anlattı: "Müzekart GNS uygulamasından faydalanmak isteyen gençlerin www.muzekartgns.com adresi üzerinden başvuru yaparak dijital kartlarını oluşturabilecek. Gençler, 1 Temmuz’dan 30 Eylül'e kadar ülke genelindeki 300’den fazla müze ve ören yerini tekrar ücretsiz görme imkanı bulabilecek. Çok popüler olan ve talep gören Seyahatsever projemiz kapsamında da deprem bölgesi hariç illerimizde 1 kız ve 1 erkek yurdumuzu yaz döneminde gençlerin hizmetine tahsis ettik. Projeden faydalanmak isteyen gençlerimiz, 444 0 472 (ALO GSB) numaralı çağrı merkezimizi en az bir gün öncesinden arayıp rezervasyon yaptırarak diledikleri ildeki GSB yurtlarında 5’er gün süreyle ücretsiz konaklayabilecekler. Projemiz 8 Temmuz’dan 25 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edecek."