Bakan Bak'tan milli sporculara destek!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İtalya'da düzenlenen 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda kayakla atlama ve kayaklı koşu branşında yarışacak milli sporcularla telefonda görüşerek başarı dileklerini iletti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Bak, kayakla atlama branşında yarışacak milli sporcular Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir'i telefonla görüntülü arayarak başarı dileğinde bulundu. Bakan Bak, kayaklı koşuda ülkemizi temsil edecek İrem Dursun ve Abdullah Yılmaz ile de görüştü.

Osman Aşkın Bak'ın, "Ülkemizi, Kış Olimpiyatları'nda en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyorum. Başarılar diliyorum." dediği aktarıldı.

Milli sporcuların da, Bakan Bak’a teşekkür ederek, madalya kazanmak için mücadele edeceklerini söylediği kaydedildi.

Bakan Osman Aşkın Bak'ın sporcularla olan görüşmesinde, İtalya'da bulunan Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Süleyman Şahin ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Psikososyal Destek Dairesi Başkanı Elif Güneş'in de yer aldığı belirtildi.

İtalya'da düzenlenen 25'inci Kış Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli sporcular Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir, bu akşam yapılacak kayakla atlama kategorisinde, Türkiye'yi temsil edecek.