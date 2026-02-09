Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Bakan Bak'tan milli sporculara destek! - Diğer Haberleri

        Bakan Bak'tan milli sporculara destek!

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kış olimpiyatlarında yarışacak milli sporcularla telefonda görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 19:35 Güncelleme: 09.02.2026 - 19:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Bak'tan milli sporculara destek!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İtalya'da düzenlenen 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda kayakla atlama ve kayaklı koşu branşında yarışacak milli sporcularla telefonda görüşerek başarı dileklerini iletti.

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Bak, kayakla atlama branşında yarışacak milli sporcular Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir'i telefonla görüntülü arayarak başarı dileğinde bulundu. Bakan Bak, kayaklı koşuda ülkemizi temsil edecek İrem Dursun ve Abdullah Yılmaz ile de görüştü.

        Osman Aşkın Bak'ın, "Ülkemizi, Kış Olimpiyatları'nda en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyorum. Başarılar diliyorum." dediği aktarıldı.

        Milli sporcuların da, Bakan Bak’a teşekkür ederek, madalya kazanmak için mücadele edeceklerini söylediği kaydedildi.

        Bakan Osman Aşkın Bak'ın sporcularla olan görüşmesinde, İtalya'da bulunan Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Süleyman Şahin ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Psikososyal Destek Dairesi Başkanı Elif Güneş'in de yer aldığı belirtildi.

        İtalya'da düzenlenen 25'inci Kış Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli sporcular Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir, bu akşam yapılacak kayakla atlama kategorisinde, Türkiye'yi temsil edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Beyoğlu'nda 6 aylık bebek öldü; anne ve bakıcı tutuklandı

        BEYOĞLU'nda 6 aylık bebek Melisa D., iddiaya göre yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri Kenyalı anne ve bakıcıyı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler 'Bilinçli taksirle ölüme neden ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Ali Hamaney: Düşmanın umudu kırılmalı
        Ali Hamaney: Düşmanın umudu kırılmalı
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Mal varlığına el konuldu
        Mal varlığına el konuldu
        9 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        9 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Site bahçesinde cinayet! Husumetlisini silahla vurdu
        Site bahçesinde cinayet! Husumetlisini silahla vurdu
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Sözleri tüyleri diken diken eden magandanın kurbanlarına veda!
        Sözleri tüyleri diken diken eden magandanın kurbanlarına veda!
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız