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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Bakan Bak’tan spor kulüplerine olimpiyat teşekkürü - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Bakan Bak’tan spor kulüplerine olimpiyat teşekkürü

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesi organizasyona 102 sporcu kazandıran 31 spor kulübüne teşekkür etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 11:46 Güncelleme: 22.07.2024 - 11:46
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        Bakan Bak'tan kulüplere Olimpiyat teşekkürü
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        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na 102 sporcu kazandıran 31 spor kulübüne teşekkür ederek, “Göstermiş oldukları özverili çalışmalar neticesinde olimpiyatlara 102 sporcu kazandıran kulüplerimize şükranlarımı sunuyorum. Kulüplerimizin genç yetenekleri keşfetme, yetiştirme ve onları müsabakalara hazırlama yolundaki çabalarını takdirle karşılıyoruz” dedi.

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihlerinde Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek olan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na sporcu kazandıran spor kulüplerine teşekkürlerini iletti.

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        Bakan Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na en çok sporcu gönderen Fenerbahçe Spor Kulübü’nü tebrik ederek “Olimpiyat kotası alan 102 sporcumuzun 27'si Fenerbahçe Spor Kulübü’nün sporcusu. En fazla sporcu sayısıyla Türk sporuna büyük katkı sunan Fenerbahçe Spor Kulübünü tebrik ediyorum. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ve Enka Spor Kulübü de olimpiyatlara en çok sporcu kazandıran ilk üç kulübümüz arasında. Tüm kulüplerimizi, sporcularımızı, antrenörlerimizi, yöneticilerimizi ve emek veren tüm spor insanlarını kutluyor, kulüplerimizin başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

        "OLİMPİYATLARA 31 SPOR KULÜBÜMÜZ TOPLAMDA 102 SPORCU KAZANDIRDI"

        Spor kulüplerinin halkın spor yapmasına vesile olduğunu, onlara sağlıklı yaşam biçimi sunduğunu, aynı zamanda uluslararası şampiyonalarda ülkemizi temsil edecek sporcuları yetiştirdiğini vurgulayan Bakan Bak, şunları söyledi:

        “Kulüplerimiz, toplumda spor bilincinin oluşması, çocuk ve gençlerin spora kazandırılması, başarılı sporcuların müsabaka tecrübesi kazanması ve ülkemizi yurtdışında temsil etmeleri konusunda önemli bir misyona sahip. Spor kulüplerimizin genç yetenekleri keşfetme, onları eğitme ve uluslararası düzeyde rekabet edebilmeleri için gerekli ortamları sağlama konusundaki çabalarını takdirle karşılıyoruz. Spor kulüplerimizin varlığı, halkımızın spora teşvik edilmesi ve desteklenmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu önemli görevi üstlenerek Olimpiyatlara sporcu kazandıran kulüplerimizi canı gönülden kutluyorum. Milli gururlarımızın ülkemizi uluslararası arenada temsil etmesine vesile olan, onlara yol gösteren spor kulüplerimizin ve antrenörlerimizin emeği büyük. Disiplinli çalışmanın meyvesi olarak 102 sporcumuz olimpiyatlarda mücadele edecek. Milli sporcularımızın, ülkemizi layıkıyla temsil edeceklerinden şüphem yok.”

        "BÜYÜK BİR GURUR VE UMUTLU BİR BEKLEYİŞ İÇİNDEYİZ"

        Bakan Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına az bir süre kala heyecanlarının daha da arttığını belirterek, “Her sporcunun hayali olan olimpiyat, uluslararası en büyük spor organizasyonu. Paris 2024 için büyük bir gurur ve umutlu bir bekleyiş içindeyiz. Hepsi birer cevher olan milli sporcularımız toplamda 18 branşta ter dökecek. Bayrağımızı layıkıyla temsil edecek olan 102 sporcumuza başarılar diliyor, daima destekçileri olduğumuzu hatırlatmak istiyorum” dedi.

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