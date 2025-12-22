Habertürk
        Haberler Ekonomi Enerji Bakan Bayraktar: Türkiye’nin yenilenebilir enerji kurulu gücü 75 bin megavatı aştı - Enerji Haberleri

        Bakan Bayraktar: Türkiye’nin yenilenebilir enerji kurulu gücü 75 bin megavatı aştı

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünün 75 bin megavatı aşarak önemli bir eşiği geride bıraktığını bildirdi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 17:23 Güncelleme: 22.12.2025 - 17:23
        Yenilenebilir enerjide kurulu güç 75 bin megavatı aştı
        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücü, kasım ayı itibarıyla 121 bin 782 megavata yükseldi, 75 bin 615 megavatlık bölümünü yenilenebilir enerji kaynakları oluşturdu. Böylece yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 62'ye ulaştı.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Bayraktar, yenilenebilir enerji kurulu gücünün 75 bin megavatı aşarak önemli bir aşamayı geride bıraktığına dikkati çekerek, rüzgar ve güneş kurulu gücü toplamının 39 bin 215 megavata çıktığını ifade etti.

        Bayraktar, Türkiye'nin elektrik kurulu gücünde güneşin payının yüzde 20,3'e, rüzgarın payının yüzde 11,9'a yükseldiğini belirterek, "Böylece, kurulu gücümüzün 3'te 1'i sadece rüzgar ve güneşten oluştu." bilgisini paylaştı.

        Geçen ay sonu itibarıyla toplam kurulu güç içindeki yerli kaynakların payının yüzde 71,5 olduğunu ifade eden Bayraktar, kurulu gücün 87 bin 90 megavatının yerli kaynaklardan oluştuğunu bildirdi.

        "Gücümüze güç katmayı sürdüreceğiz"

        Bayraktar, bu yıl yatırım tutarı 4 milyar dolar olan, toplam 3 bin 800 megavat kurulu gücündeki Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) yarışmalarını başarıyla tamamladıklarına işaret ederek, "Özellikle güneş ve rüzgar enerjisinde önemli bir potansiyele sahibiz. Her yıl bu alanda en ez 2 bin megavatlık YEKA yarışması yapmaya devam edeceğiz. Yenilenebilir enerjide gücümüze güç katmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

        Türkiye'nin yenilenebilir kaynaklarını merkeze almanın ve yerlileştirme hamlelerinin artırılmasının önemine dikkati çeken Bayraktar, "Hayata geçirdiğimiz her bir megavat yatırım, bizi 'enerjide tam bağımsız Türkiye' hedefimize bir adım daha yaklaştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

