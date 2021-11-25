Asgari ücrette ilk toplantının tarihi belli oldu 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.

Bakan Bilgin, yaptığı açıklamada, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamının işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirleneceğini anımsattı.

Komisyonun, ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde 1 Aralık'ta yapacağını belirten Bilgin, toplantının yüz yüze gerçekleştirileceğini vurguladı.

Türk-İş’in Kadın İşçi Eğitim Semineri’nde konuşan Bakan Bildin, “Asgari ücret konusunda sayın başkanın tavrı çok açık. Emeği koruyacak seviyede olmalı. Asgari ücret adı üzerinde Türkçe çok güzel tanımlanmış. Bu rakam toplumu tatmin edecek, toplumda adalet duygusunu pekiştirecek, onu güçlendirecek, burada işçiler sahipsiz değildir, devlet sosyal devlettir ve bir sevideye olacağına inanıyorum. Ben de bu anlayıştayım ve sayın başkanla bu konuda uzlaşma çerisindeyiz.”

ASGARİ ÜCRETİ 15 KİŞİLİK KOMİSYON BELİRLEYECEK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu komisyon, aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek.

Asgari ücret mevcutta brüt 4 bin 203 lira 56 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.