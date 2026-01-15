Habertürk
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Bolat, Avrupa Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürü Thomas'ı kabul etti - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Bolat, Avrupa Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürü Thomas'ı kabul etti

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürü Gerassimos Thomas ile Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması, e-ticaret, yetkilendirilmiş yükümlülerin karşılıklı tanınmasına yönelik çalışmalar konusunda değerlendirmelerde bulunduklarını bildirdi.

        Giriş: 15.01.2026 - 17:58 Güncelleme: 15.01.2026 - 18:04
        Bakan Bolat, Avrupa Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürü Thomas'ı kabul etti
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

        Thomas'ı, Ticaret Bakanlığı'nda kabul ettiğini belirten Bolat, görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

        "Görüşmede, Türkiye-AB ticari ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulunduk ve AB ile ticaret gündemimizin öne çıkan konuları arasında yer alan Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması, e-ticaret, yetkilendirilmiş yükümlülerin karşılıklı tanınmasına yönelik çalışmalarımız gibi konularda görüş alışverişinde bulunarak, bu alanlardaki işbirliğimizi daha da geliştirme konusundaki irademizi ifade ettik."

