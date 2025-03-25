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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Bolat, Bulgaristan Maliye Bakanı Petkova ile bir araya geldi - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Bolat, Bulgaristan Maliye Bakanı Petkova ile bir araya geldi

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bulgaristan'ın Başkenti Sofya'da, Bulgaristan Maliye Bakanı Temenuzhka Petkova ve heyeti ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 19:07 Güncelleme: 25.03.2025 - 19:12
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        Bakan Bolat'tan Türkiye-Bulgaristan ilişkilerine ilişkin açıklama
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        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sofya'da Bulgaristan Maliye Bakanı Sayın Temenuzhka Petkova ve heyeti ile bir araya geldik. Sayın Petkova ile görüşmemizde iki ülke arasındaki gümrük süreçlerinin hızlandırılması, ticaretin kolaylaştırılması, sınır kapılarının modernizasyonu ve kapasitelerinin iyileştirilmesi ile gümrükler alanındaki mevcut iş birliğimizin daha da güçlendirilmesi konusunda atılabilecek somut adımlar hakkında kapsamlı biçimde görüş alışverişinde bulunduk.

        Sayın Petkova ile görüşmemizde Türkiye ile Bulgaristan arasında karayolu taşımacılığının yanısıra demiryolu taşımacılığının güçlendirilmesi, dijital ticaret, kağıtsız ticaret ve gümrüklerin dijitalleşmesi, Bulgaristan ile NATO, OECD ve AB gibi çok taraflı platformlarda ikili işbirliğimizin geliştirilmesi, yatırımların karşılıklı teşviki, müteahhitlik ve altyapı projelerinde iş birliğinin güçlendirilmesi konularında oldukça verimli görüşmeler yapma imkanı yakaladık.

        Ayrıca, Bulgaristan’da Türk iş dünyasının ve TIR şoförlerinin karşılaştığı çalışma izni, oturum izni ve vize temin süreçlerinde işbirliği konularını da kapsamlı şekilde ele alma fırsatı bulduk. Türkiye’nin AB’ye açılan kapısı konumunda olan Bulgaristan ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi geliştirmeye ve çeşitlendirmeye büyük bir önem veriyoruz" ifadelerine yer verdi.

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