        Bakan Çiftçi, şehit Uzman Çavuş Akarsel'in ailesini ziyaret etti

        Bakan Çiftçi, şehit Uzman Çavuş Akarsel'in ailesini ziyaret etti

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde askeri araç kazasında şehit olan Uzman Çavuş Selman Akarsel'in ailesine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 23:06 Güncelleme:
        İçişleri Bakanı Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı'nda görevli Ulaştırma Uzman Çavuş Akarsel'in, 24 Mart'ta askeri araç kazasında yaralanarak hastaneye kaldırıldığını, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu anımsattı.

        Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

        "Bu akşam Konya Karatay'da baba ocağında, aziz şehidimizin kıymetli ailesine sarıldık. Bir evladın emaneti, bir milletin yüreğine düştü. Acıları acımız, hüznü hüznümüzdür. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

