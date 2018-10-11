İşte Bakan Dönmezin açıklamalarından önemli satır başları;

"TTK alanlarında yıllık ek 3 milyon ton, TKİ alanlarında ise ek 15,6 milyon ton kömür üreteceğiz"

"TKİ ruhsatlarında 25 ila 30 yıllık projeyle 72,3 milyar liralık yerli kömür ekonomiye kazandırılacak"



"Söz konusu dönemde kömür sahalarından kamuya 21 milyar lira gelir akışı sağlanacak"



"Yerli sahalardan yaklaşık 19 milyon ton kömür üreterek ithalata ödenen ücreti yarı yarıya azaltacağız"



"Yeni sahalarda yılda 7,5 milyar liralık ithal kömürün ikamesiyle cari açığın kapanmasına katkı sağlayacağız"



"TTK’nın ruhsat alanlarında yaklaşık 203 milyon tonluk bir üretim sahası yatırımcılara açılacak. Böylece sözleşme süresi boyunca 25 milyar liralık ithal kömür ikamesi sağlayacağız"



Ayrıntılar birazdan...

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