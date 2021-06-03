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HaberlerEnerji
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Bakan Dönmez: Türkiye'yi yenilenebilir enerjinin teknoloji ve üretim merkezi yapmaya kararlıyız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin salgın sürecinde yenilenebilir enerjide büyük aşama kaydettiğini belirterek, "Daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir" diyerek çıktıkları yolda Türkiye'yi yenilenebilir enerjinin teknoloji ve üretim merkezi yapmaya kararlı olduklarını söyledi. Sektörleri durağanlaştıran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde, Türkiye'nin enerji alanında yüksek performans göstermeye devam ettiğine dikkati çeken Dönmez, "Toplam kurulu gücümüzü 100 bin megavata taşıyarak yüzler kulübüne girmek için geri sayıma başladık. Kurulu gücümüz 97 bin 377 megavata ulaşmış durumda." dedi.

Bakan Dönmez: Türkiye'yi yenilenebilir enerjinin teknoloji ve üretim merkezi yapmaya kararlıyız
AA

Bakan Dönmez, videokonferans yöntemiyle katıldığı Konya Enerji Zirvesi ve Fuarı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye enerji sektörünün, yatırımlar ve yenilikçi uygulamalarla bölgede ve dünyada örnek bir konuma ilerlediğini anlattı.

Sektörleri durağanlaştıran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde, Türkiye'nin enerji alanında yüksek performans göstermeye devam ettiğine dikkati çeken Dönmez, "Toplam kurulu gücümüzü 100 bin megavata taşıyarak yüzler kulübüne girmek için geri sayıma başladık. Kurulu gücümüz 97 bin 377 megavata ulaşmış durumda." dedi.

Dönmez, Türkiye'nin yenilenebilir kurulu gücünde dünyada 12. Avrupa'da 5. sırada olduğunu vurgulayarak, "Yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü nisan sonu itibarıyla yaklaşık 52 bin megavata çıkardık. Böylece 19 yılda 4 kattan daha fazla artış yakaladık. 2002'de kurulu gücümüzün yüzde 38'i yenilenebilir kaynaklıyken bugün bu oranı yüzde 52'nin üzerine taşıdık." ifadelerini kullandı.

Rüzgar ve güneş enerjisinde de Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) modeliyle önemli bir atılım yapıldığına işaret eden Dönmez, şunları kaydetti:

"Yaptığımız ilk YEKA yarışması, Konya Karapınar'a tahsis ettiğimiz bin megavatlık YEKA GES-1 oldu. Yenilenebilir enerjide kaynak, teknoloji ve piyasalar bazlı bir gelişim gösteriyoruz. Kaynak bazında yenilenebilir enerji elektrik üretiminde önemli bir pay alırken, yenilenebilir enerji teknolojileri üretiminde 'Made in Türkiye' dönemini başlattık. Son dönemde YEK-G ve Yeşil Tarife gibi uygulamalarla da serbest piyasa koşullarında hem üretici hem de tüketici bazında yenilenebilir enerjinin teşviki için adımlar attık."

Öte yandan bin megavatlık yeni güneş YEKA'sı ve 2 bin megavatlık yeni rüzgar YEKA'sı için hazırlıkların sürdüğünü aktaran Dönmez, bu yıl toplam 4 YEKA yarışmasıyla 4 bin megavatlık ilave yenilenebilir kurulu gücün Türkiye'nin portföyüne dahil edileceğini bildirdi.

Bakan Dönmez, pek çok ülkeden Türkiye'nin YEKA modelinin kendi ülkelerinde uygulanmasıyla ilgili dönüşler aldıklarını belirterek, "Bu geri bildirimlerden büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Yaptığımız işin örnek alınması, işin doğru yapıldığının da en güzel göstergesi aslında. Yenilenebilir enerjide güçlü bir hedefimiz var. 'Daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir' diyerek çıktığımız bu yolda Türkiye'yi yenilenebilir enerjinin teknoloji ve üretim merkezi yapmaya kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

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