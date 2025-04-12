Bakan Ersoy'dan Antalya Havalimanı yeni terminal binalarının açılışına ilişkin açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin turizminde önemli rol oynayan Antalya Havalimanı'nda, Antalya'nın ve Türkiye'nin hava ulaşım altyapısına büyük katkı sağlayacak yeni bir dönemin kapılarını araladıklarını belirtti.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirdiğimiz Antalya Havalimanı Yeni İç ve Dış Hatlar Terminal Binaları Açılış Töreni ile ülkemizin turizm başkenti Antalya'nın küresel havacılık ağındaki yeri daha da güçlenmiş oldu. Modern mimarisi, yolcu konforunu önceleyen teknolojik donanımları ve sürdürülebilir ulaşım anlayışıyla inşa edilen yeni terminal binaları sayesinde Antalya, yalnızca turizm sezonunda değil, yılın her anında dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerini ağırlayabilecek. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde ülkemize kazandırılan bu yatırım, bölge turizmi ve ekonomisi açısından stratejik bir kazanım niteliğindedir. Şehrimizin hava trafiği rahatlayacak, hizmet kalitesi artacak, Antalya'mız uluslararası alanda daha rekabetçi bir konuma ulaşacaktır.