Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent'teki Ankara Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hayalim" diye nitelendirdiği şehir hastaneleri zincirinin Başkent halkasını milletin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

AA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği hedef doğrultusunda sağlıkta Türkiye'nin çağ atladığı bir dönemin yaşandığını ifade eden Koca, bu dönemi vatandaşların layık olduğu hizmete en üst düzeyde kavuşmasını sağlayarak taçlandırmak istediklerini vurguladı.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK, DÜNYANIN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK HASTANESİ

Bilkent'teki Ankara Şehir Hastanesi'ni vatandaşların hizmetine sunulmasının ikinci bir bayram olduğunu belirten Koca, şu bilgileri verdi: "Avrupa'nın en büyük, dünyanın üçüncü büyük hastanesi olan bu sağlık kompleksi, sadece bir hastane değil, her biri alanında özelleşmiş hastanelerden oluşan bir hastaneler şehridir. Bu şehir, 1 milyon 312 bin metrekare kapalı alana sahip 8 ayrı hastaneden oluşmaktadır. Genel hastane yanında, Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi, Nörolojik Bilimler ve Ortopedi Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ve Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi, toplamda 3 bin 704 nitelikli yatağa sahiptir, 674 adet yoğun bakım yatağı ile her düzeyde yoğun bakım hastalarımızı kabul edecektir. İçinde hibrit ameliyathane olarak adlandırılan son teknoloji ile donatılmış, müdahale ve görüntüleme işlemlerinin aynı anda yapılabildiği ameliyathaneler olmak üzere, toplamda 131 tam donanımlı ameliyathane mevcuttur. 904 adet hasta muayene odasında aynı anda hasta kabul edilebilecek kapasiteye sahiptir. Günde 30 bin hastaya hizmet vermesi beklenmektedir."

"ŞEHİR HASTANELERİNİ, DÜNYACA BİLİNEN BİR MARKA YAPMA KARARLILIĞINDAYIZ"

Sağlık Bakanı Koca, şehir hastanelerini sağlıkta gelinen ve hizmetin alınabildiği son nokta olarak hedeflediklerini vurgulayarak, bu hastanelere başvuran her hastanın sağlıkla ilgili sorunlarının tamamını bir merkezde sonuçlandırmasını amaçladıklarını kaydetti.

Koca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şehir hastanelerinin kapılarını üniversitelerimize açmanın, hem nitelikli insan kaynağını kaliteli hizmete dönüştüreceğine, hem de üniversitelerimize yeni bir açılım fırsatı vereceğine inanıyorum. Bu yapının belli teşvik modelleriyle desteklenmesi ileri eğitim ve beceri gerektiren özellikli tıbbi hizmetlerin başarıyla verildiği mükemmeliyet merkezlerini kurmamızı sağlayacak. Şehir hastaneleri, sadece kamu özel iş birliği ile yapılan hastaneler değil, yeni dönemde fonksiyonel yapısı ile farklılık gösteren, özellikle bulunduğu bölgede son noktada sağlık hizmetinin verildiği, hastanın artık başka bir sağlık kurumuna sevk edilmediği, üniversitelerin de içinde olduğu, iş birliği ve birlikte kullanım protokolüyle eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü müstesna bir üs olacak. Şehir hastanelerini, dünyaca bilinen bir marka yapma kararlılığındayız. Ülkemizin potansiyelini dünyaya açacak, sağlık turizminde önde olan hemen her ülkeden daha iyi bir alt yapıya sahibiz."

"BÖLGEYİ BİR 'SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ VADİSİ'NE DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYORUZ"

Ankara Şehir Hastanesinin, Hacettepe, ODTÜ, Bilkent gibi sayılı büyük üniversitelerin kavşak noktasında bulunduğunu belirten Koca, şöyle devam etti: "Bu bölge bir 'eğitim ve bilim kenti' olduğu kadar artık bir 'sağlık kentidir'. İhtiyacımız olan, eğitimin, bilimin, araştırmanın sağlık hizmeti ile kucaklaşması ve yenilikçi teknolojilere dönüşmesidir. Bu kucaklaşmayı tensibinizle başarmak ve bu bölgeyi bir 'Sağlık Teknolojileri Vadisi'ne dönüştürmek istiyoruz. Türkiye Sağlık Enstitüleri'nin, üniversitelerimizin ve girişimcilerimizin devletimizin desteği ile büyük bir sinerji yakalaması ve sağlık teknolojilerinde yerlileştirme ve millileştirme adına büyük bir adım atması mümkündür."