        Bakan Fidan, Al Sani ile görüştü

        Bakan Fidan, Al Sani ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü. Görüşmede, "Gazze Barış Planı" ile ilgili son gelişmeler ele alındı.

        Giriş: 15.12.2025 - 18:21 Güncelleme: 15.12.2025 - 18:21
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda "Gazze Barış Planı" ile ilgili son gelişmeleri ele aldı.

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü.

        Görüşmede, Gazze Barış Planı ile ilgili son gelişmeler değerlendirildi.

