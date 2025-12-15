Bakan Fidan, Al Sani ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü. Görüşmede, "Gazze Barış Planı" ile ilgili son gelişmeler ele alındı.

Anadolu Ajansı Giriş: 15.12.2025 - 18:21 Güncelleme: 15.12.2025 - 18:21 facebook

