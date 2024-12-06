Bakan Fidan, Doha'da Hamas siyasi büro üyeleriyle bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas siyasi büro üyeleriyle bir araya geldi
Giriş: 06.12.2024 - 21:28 Güncelleme: 06.12.2024 - 21:28
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas siyasi büro üyeleriyle bir araya geldi.
Bakanlık, görüşmeye ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.
Paylaşımda, Fidan'ın Hamas siyasi büro üyeleriyle bir araya geldiği belirtildi.
Fotoğraf: DHA
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