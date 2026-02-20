Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Bakan Fidan, Kamboçya Başbakanı ile görüştü | Dış Haberler

        Bakan Fidan, Kamboçya Başbakanı ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kamboçya Başbakanı Hun Manet ve Vietnam Dışişleri Bakanı Le Hoai Trung ile Washington'da bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 22:50 Güncelleme: 20.02.2026 - 22:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Fidan, Kamboçya Başbakanı ile görüştü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kamboçya Başbakanı Hun Manet ve Vietnam Dışişleri Bakanı Le Hoai Trung ile Washington'da bir araya geldi.

        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'nun ilk toplantısı kapsamında bulunduğu Washington'da, Kamboçya Başbakanı Manet ve Vietnamlı mevkidaşı Trung ile görüştü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ünlülere uyuşturucu operasyonu

        Gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Manisa’da şüpheli ölüm: Çiftten biri hayatını kaybetti
        Manisa’da şüpheli ölüm: Çiftten biri hayatını kaybetti
        Kupada ilk finalist Beşiktaş!
        Kupada ilk finalist Beşiktaş!
        Cip dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi!
        Cip dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi!
        Yaşlı çiftin katili hurdacı çıktı!
        Yaşlı çiftin katili hurdacı çıktı!
        Galatasaray, Noa Lang için harekete geçti!
        Galatasaray, Noa Lang için harekete geçti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Alican Uludağ tutuklandı
        Alican Uludağ tutuklandı
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        Lal Denizli ifade verdi
        Lal Denizli ifade verdi
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası