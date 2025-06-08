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        Haberler Dünya Bakan Fidan, Mısırlı ve Ürdünlü mevkidaşları ile görüştü | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefonda görüştü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 14:38 Güncelleme: 08.06.2025 - 14:39
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        Bakan Fidan Mısırlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmelerde, Gazze’deki son durum ve ateşkes sağlanmasına yönelik çabalar ele alındı.

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