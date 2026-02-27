Canlı
        Bakan Fidan, Pakistan ve Afganistan yöneticileriyle görüştü

        Bakan Fidan, Pakistan ve Afganistan yöneticileriyle görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan ve Afganistan arasındaki savaş nedeniyle hem İslamabad, hem Kabil yönetimleriyle görüştü.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2026 - 12:43
        Bakan Fidan, Pakistan ve Afganistan yöneticileriyle görüştü

        Pakistan ve Afganistan arasında çıkan savaşın ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan iki ülkenin yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

        Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Bakan Hakan Fidan'ın Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ve Afganistan Geçici Hükümet Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki'yle görüştüğünü bildirdi.

        Bakan Fidan ayrıca Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile de telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

        Görüşmelerde, Pakistan ve Afganistan arasında yaşanan son gelişmeler ele alındı.

