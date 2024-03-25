Bakan Göktaş, atölyede kadınlarla birlikte halı dokudu

Uşak’a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, beraberinde AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar’la birlikte Uşak Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi'nde bulunan atölyeleri gezdi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kursiyer kadınların çalışmalarını inceleyen Bakan Özdemir Göktaş, halı dokuma atölyesinde halı dokurken, ramazan tatlılarının yapıldığı atölyede ise kadınlarla birlikte güllaç yaptı. Bakan Göktaş, daha sonra Uşak Belediyesi'nin Vefa Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek, yaşlılarla yakından ilgilendi.

Vefa Yaşam Merkezinde konuşma yapan Bakan Göktaş, “Bakanlık olarak büyüklerimizin daha rahat ve konforlu bir hayat sürdürmesi için elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz. Evde bakım yardımlarımız, kendi sosyal hizmet modellerimizi daha iyileştirmeye yönelik projelerimiz, çalışmalarımız var." dedi.