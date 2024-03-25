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        Haberler Gündem Bakan Göktaş, atölyede kadınlarla birlikte halı dokudu - Güncel haberler

        Bakan Göktaş, atölyede kadınlarla birlikte halı dokudu

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Uşak Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi'ndeki atölyede kadınlarla birlikte halı dokudu, güllaç yaptı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 20:36 Güncelleme: 25.03.2024 - 20:36
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        Bakan Göktaş, atölyede kadınlarla halı dokudu
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        Uşak’a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, beraberinde AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar’la birlikte Uşak Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi'nde bulunan atölyeleri gezdi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Kursiyer kadınların çalışmalarını inceleyen Bakan Özdemir Göktaş, halı dokuma atölyesinde halı dokurken, ramazan tatlılarının yapıldığı atölyede ise kadınlarla birlikte güllaç yaptı. Bakan Göktaş, daha sonra Uşak Belediyesi'nin Vefa Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek, yaşlılarla yakından ilgilendi.

        Vefa Yaşam Merkezinde konuşma yapan Bakan Göktaş, “Bakanlık olarak büyüklerimizin daha rahat ve konforlu bir hayat sürdürmesi için elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz. Evde bakım yardımlarımız, kendi sosyal hizmet modellerimizi daha iyileştirmeye yönelik projelerimiz, çalışmalarımız var." dedi.

        Bakan Göktaş, buradaki programının ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Gençlik Buluşması programına katıldı. Bakan Özdemir, programın ardından belediyenin düzenlediği iftar programına katıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #Mahinur Özdemir Göktaş
        #uşak
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