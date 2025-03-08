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        Haberler Gündem Politika Bakan Göktaş: Elif Lale Bilgili'nin maruz kaldığı muameleyi asla kabul etmiyoruz | Son dakika haberleri

        Bakan Göktaş: Elif Lale Bilgili'nin maruz kaldığı muameleyi asla kabul etmiyoruz

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Dün ne yazık ki CHP zihniyetinin değişmediğini, baskıcı ve ötekileştiren yönetim anlayışına bir kez daha hepimiz maalesef şahit olduk. Milletin oylarıyla seçilmiş bir kadının önce susturulduğunu, sonra da salondan çıkarıldığını gördük. Kadıköy Belediyesinin tek AK Partili Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'nin maruz kaldığı muameleyi asla kabul etmiyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 20:02 Güncelleme: 08.03.2025 - 20:02
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        Bakan Göktaş'tan CHP'ye tepki
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        AK Parti İstanbul Kadın Kolları Arnavutköy Hatıra Ormanı fidan dikimi programına katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün bir kez daha 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutlarken zulmün gölgesinde kalan kadınlar için umudu yeşertiyoruz diyoruz. Umudumuzu asla yitirmeyeceğiz. Dayanışmamızı hep canlı tutacağız. Ve kadınların eşit, özgür, adil bir yaşam sürebildiği bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz. Bu anlamlı günde zulmün altında yaşam mücadelesi sürdüren başta Filistinli kadınlar olmak üzere tüm kadınların dünya kadınlar gününü kutluyorum. Diktiğimiz fidanların barış ve huzur dolu yarınlara kök salmasını temenni ediyorum" dedi.

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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti İstanbul Kadın Kolları'nın Arnavutköy'de düzenlediği Hatıra Ormanı fidan dikim programına katıldı. Programa Özdemir'in yanı sıra AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, AK Parti Kadıköy Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mahinur Özdemir Göktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde doğaya ve geleceğe kalıcı iz bırakmak amacıyla fidan dikimi gerçekleştirdi.

        'BU KADAR ACIYA RAĞMEN KADINLAR ONUR MÜCADELESİ VERMEYE DEVAM EDİYOR'

        Programda konuşan Bakan Mahinur Özdemir, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında İstanbul Kadın Kolları Başkanlığımız tarafından düzenlenen, zulmün gölgesinde kalan 'Kadınlar İçin Umudu Yeşertiyoruz' temalı fidan dikimi programı vesilesiyle sizlerle bir aradayız. Böylesine anlamlı bir günde kadınların gücünü, sabrını ve umut dolu mücadelesini anmak için buradayız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadın hakları ve eşit mücadelesinin tüm dünyada yankı bulduğu özel bir gündür. Kadınların hayatın her alanında eşit fırsatlara sahip olması, şiddetten ve ayrımcılıktan uzak bir yaşam sürebilmesi temel hedeflerimizdendir. Bu hedefler doğrultusunda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devrim niteliğinde reformlara imza attık. Bakanlık olarak kadınların güçlenmesini sağlayacak politikaları hayata geçirmek, yasal düzenlemeleri yapmak ve toplumsal bilinci artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bir fidan dik, dikmek toprağa umut ekmek demektir. Bugün diktiğimiz her fidan umudumuzun, direncimizin ve geleceğe dair inancımızın da yeşeren bir simgesidir. Fakat biliyorsunuz ki ne yazık ki bugün dünyanın pek çok yerinde kadınlar hala zulüm altında, savaşın gölgesinde yaşıyor. Tüm bu zorluklara rağmen dünyanın neresinde olursa olsun kadınlar asla umudunu yitirmiyor. Zulme boyun eğmiyor. Bu kadar acıya rağmen kadınlar onur mücadelesi vermeye devam ediyor. Evlatları, aileleri ve ülkeleri için inanılmaz bir güç ve sabırla savaşmaya devam ediyor. Bizlerle buradan zulme uğrayan tüm kadınlara sesleniyoruz. Sizi unutmadık, asla unutmayacağız. Yalnız değilsiniz. Dualarımız, desteklerimiz her daim sizinle. Haklı mücadelenizde yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.

        'ZULMÜN GÖLGESİNDE KALAN KADINLAR İÇİN UMUDU YEŞERTİYORUZ'

        Bakan Özdemir, 'Dün ne yazık ki CHP zihniyetinin değişmediğini, baskıcı ve ötekileştiren yönetim anlayışına bir kez daha hepimiz maalesef şahit olduk. Milletin oylarıyla seçilmiş bir kadının önce susturulduğunu sonra da salondan çıkarıldığını gördük. Kadıköy Belediyesi'nin tek AK Parti Belediye Meclis üyesi Elif Lale Bilgili'nin maruz kaldığı muameleyi asla kabul etmiyoruz. Elif Lale Bilgili'nin ve sesi kısılmaya, iradesi yok sayılmaya çalışan tüm kadınların her daim yanında olmayı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 'Kadınlar siyasetin nesnesi değil, öznesidir' anlayışıyla kadın haklarını savunmaya devam edeceğiz. Bu zihniyetle mücadelemizi kararlılıktan sürdüreceğiz. Bugün Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Kadının Güçlenmesi Genelgemiz yayımlandı. Bu genelgeyle kadınların güçlenmesi yönünde politikalarımızı daha etkin ve koordineli bir şekilde yürütmeye devam edeceğiz. Kadınların maruz kaldıkları bu tür ayrımcılıkla mücadelemizi güçlü bir şekilde sürdüreceğiz. Bugün bir kez daha 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutlarken 'Zulmün gölgesinde kalan kadınlar için umudu yeşertiyoruz' diyoruz. Umudumuzu asla yitirmeyeceğiz. Dayanışmamızı hep canlı tutacağız. Ve kadınların eşit, özgür, adil bir yaşam sürebildiği bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz. Bu anlamlı günde zulmün altında yaşam mücadelesi sürdüren başta Filistinli kadınlar olmak üzere tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Diktiğimiz fidanların barış ve huzur dolu yarınlara kök salmasını temenni ediyorum" dedi.

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        #Mahinur Özdemir Göktaş
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