Bakan Göktaş Temmuz ayı doğum yardımı ödemeleri için tarih verdi! 2025 Temmuz doğum yardımı ne zaman yatacak?

TEMMUZ AYI DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 28 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Doğum Destek Sistemi'ne başvurulara ilişkin soru üzerine Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği doğum yardımı miktarını güncelledik ve geliştirdik. 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan çocuklar için yeni destek modeline geçtik. Bu kapsamda ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek sağlıyoruz. Doğum Yardımları kapsamında bugüne kadar 220 bin 268 annenin hesabına toplam 1 milyar 750 milyon lira ödeme yaptık. Doğum yardımının bu ayki ödemesini ise 31 Temmuz'da annelerimizin hesaplarına yatıracağız. Bakanlık olarak aile olmayı teşvik eden, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğimizi vurgulamak isterim" ifadelerini kullandı.