Bakan Göktaş Temmuz ayı doğum yardımı ödemeleri için tarih verdi! 2025 Temmuz doğum yardımı ne zaman yatacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 1 Ocak 2025 itibarıyla başlatılan doğum yardımı desteğini Temmuz ayında da kesintisiz şekilde sürdürüyor. Uygulama kapsamında; ilk çocuk için bir defaya mahsus 5 bin TL, ikinci çocuk için 60 ay boyunca her ay bin 500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise yine 5 yıl süreyle aylık 5 bin TL ödeme yapılıyor. Temmuz ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak edilirken, beklenen açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Peki, 2025 Temmuz doğum yardımı ödemeleri ne zaman hesaba yatacak? İşte, Bakan Göktaş'ın açıklaması...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan doğum yardımı destek ödemeleri, Temmuz ayında da ailelerin gündemindeki yerini koruyor. Ebeveynler ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ederken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda, Temmuz doğum yardımı ödemeleri hakkında tarih verdi. İşte, 2025 Temmuz doğum yardımının yatacağı tarih...
TEMMUZ AYI DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ YATTI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 28 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Doğum Destek Sistemi'ne başvurulara ilişkin soru üzerine Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği doğum yardımı miktarını güncelledik ve geliştirdik. 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan çocuklar için yeni destek modeline geçtik. Bu kapsamda ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek sağlıyoruz. Doğum Yardımları kapsamında bugüne kadar 220 bin 268 annenin hesabına toplam 1 milyar 750 milyon lira ödeme yaptık. Doğum yardımının bu ayki ödemesini ise 31 Temmuz'da annelerimizin hesaplarına yatıracağız. Bakanlık olarak aile olmayı teşvik eden, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğimizi vurgulamak isterim" ifadelerini kullandı.
1. 2. VE 3. ÇOCUK YARDIMI YENİ AYLIK TUTARI
İlk çocuk: 5.000 TL (Tek Sefer)
2. çocuk: 1.500 TL (60 ay)
3 ve üzeri çocuk: 5.000 TL (60 ay)
DOĞUM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Doğum yardımlarının herhangi kriter gözetmeksizin yapılacağının altını çizen Göktaş, şunları kaydetti:
“Bu yardımlardan 1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan ailelerimiz yararlanacak. Buna göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğacak ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımımız, ikinci çocuk için her ay 1500, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira desteğimiz annelerimizin hesabına yatırılacak."
DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'nda hayata geçirilen doğum yardımlarına başvuruların, 8 Nisan 2025 Salı gününden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlandığını bildirdi.
Ailelere ilk çocuktan itibaren verilecek doğum yardımlarını içeren düzenlemenin TBMM'den 27 Mart'ta geçtiğini anımsatan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı Tanıtım Programı'mızda müjdesini verdiği doğum yardımı başvurularımızı bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden başvuru konusunda destek alabilecek." diye konuştu.