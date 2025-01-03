Bakan Işıkhan: 1 milyon 453 bin 833 vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık ettik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 2024 yılında 1 milyon 453 bin 833 vatandaşın istihdam edildiğini açıkladı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İstihdama sağladığımız güçlü destekle iş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanındayız. 2024 yılı Ocak-Aralık ayları arasında toplam 1 milyon 453 bin 833 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. 44 bin 618 engelli vatandaşımızı istihdama dahil ettik. 3 milyon 70 bin 312 bireysel görüşme ve 787 bin 796 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. Unutma İŞKUR'da iş var" dedi.