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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Işıkhan: 1 milyon 453 bin 833 vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık ettik - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Işıkhan: 1 milyon 453 bin 833 vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık ettik

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2024 yılı Ocak-Aralık ayları arasında toplam 1 milyon 453 bin 833 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 11:09 Güncelleme: 03.01.2025 - 11:09
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        "1 milyon 453 bin 833 vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık ettik"
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 2024 yılında 1 milyon 453 bin 833 vatandaşın istihdam edildiğini açıkladı.

        Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İstihdama sağladığımız güçlü destekle iş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanındayız. 2024 yılı Ocak-Aralık ayları arasında toplam 1 milyon 453 bin 833 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. 44 bin 618 engelli vatandaşımızı istihdama dahil ettik. 3 milyon 70 bin 312 bireysel görüşme ve 787 bin 796 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. Unutma İŞKUR'da iş var" dedi.

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