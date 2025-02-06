Bakan Işıkhan: İşçi sayısı deprem öncesi dönemin üstüne çıktı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Caddesi'nde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da katılımıyla düzenlenen basın toplantısında, 2 yıl önce ülkede tarihin en büyük afetlerinden birinin yaşandığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 11 ili, 124 ilçeyi ağır bir şekilde etkilediğini ve yıkıma uğrattığını belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"Depremde 53 binden fazla canımızı yitirdik, 107 binden fazla vatandaşımız yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Bu büyük acının içinde bizi ayakta tutan en önemli şey milletimizin eşsiz dayanışması oldu, adeta yüzyılın dayanışması örneğini gösterdik. Devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilk andan itibaren tüm imkanlarını seferber etti. Türk milleti tek yürek oldu. Bakanlıklarımız ve ilgili kurumların yanı sıra belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimiz, devletimizin tüm kurumları büyük bir seferberlik başlattı. O kara günde millet olarak nasıl tek bir vücut olduysak bugün de aynı birlik ve beraberlik ruhuyla şehirlerimizi ve hayatı yeniden inşa etmek üzere yolumuza devam ediyoruz."

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"DEPREM BÖLGESİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ İCRAATLARDA BULUNDUK"

Deprem bölgesinin hükümetlerinin öncelikli gündem maddesi olduğunu ve olmaya devam ettiğini vurgulayan Işıkhan, şehirleri sadece binalarla değil, ekonomisiyle, istihdamıyla, sosyal yaşamıyla eskisinden daha güçlü şekilde ayağa kaldırmak için hep birada olduklarını ifade etti.

Deprem bölgesinde önemli çalışmaların hayata geçirildiğini dile getiren Işıkhan, şöyle devam etti:

"Her bakanlığımız, her kurumumuz gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak deprem bölgesi için çok önemli icraatlarda bulunduk. Çalışma hayatı kapsamında, TYP kapsamında depremden etkilenen illerde 77 binden fazla kişiye iş imkanı sağlandı. Bu programlara toplam 15 milyar lira kaynak ayırdık. Deprem nedeniyle başka illere taşınan vatandaşlarımızın TYP'den öncelikli şekilde yararlanmasını sağladık. Kısa çalışma ödeneği ile 111 binden fazla çalışanımıza toplam 1 milyar lira ödeme gerçekleştirildi. Maddi ücret desteği kapsamında 82 bin kişiye 700 milyon lira destek sağlandı."

İstihdama Dönüş Programı'nın hayata geçirildiğini ve 33 binden fazla kişiye eğitim ve meslek kursları verdiklerini anlatan Işıkhan, "Tüm çalışmaların neticesinde depremden en çok etkilenen 11 ilde toplam işçi sigortalı sayısı deprem öncesiyle karşılaştırdığımızda çok sevindirici gelişmelerin olduğunu sizlerle paylaşmak isterim. 2022 yılı aralık ayında 1 milyon 888 bin 625 sigortalı işçi bulunurken deprem bölgesinde, 2024 yılı kasım verilerine göre 1 milyon 936 bin 412'ye yükselmiştir. Bu da bize, işçi sayısının deprem öncesi sigortalı sayısının da üstüne çıktığını göstermektedir." ifadelerini kullandı. REKLAM "DEPREM BÖLGESİ İÇİNDE MÜCBİR SEBEP HALİNİ 31 MAYIS 2025'E KADAR UZATTIK" Işıkhan, sosyal güvenlik alanında çok önemli çalışmalarda bulunduklarını, depremzedelerin sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmasının sağlandığını belirtti. Genel sağlık sigortası kapsamında ilaç ve muayene katılım paylarını kaldırdıklarını söyleyen Işıkhan, "Depremden etkilenen vatandaşlarımızın tıbbi malzeme katkı payları alınmadan sağlık hizmetlerine erişimlerini sağladık. Deprem bölgelerinde mücbir sebep hali uzatılarak işverenlerimiz ve sigortalılarımız için ek kolaylıklar sağladık. Son olarak deprem bölgesi için mücbir sebep halini 31 Mayıs 2025'e kadar uzattık." diye konuştu. "GELECEK NESİLLERE DAHA SAĞLAM BİR TOPLUM VE GÜVENLİ ŞEHİRLER BIRAKMAK HEPİMİZİN GÖREVİ" "Deprem bölgesinin her köşesinde hayat yeniden canlanıyor, istihdam artıyor, şehirlerimiz eskisinden daha güçlü hale geliyor." diyen Işıkhan, sözlerini şöyle tamamladı: "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Devletimiz, milletimizle omuz omuza, bölgeyi geleceğe taşıyor. Bu acıyı umuda dönüştürmek, yaşadıklarımızdan ders almak, gelecek nesillere daha sağlam bir toplum ve güvenli şehirler bırakmak hepimizin görevi. Bugün bir anma günü olmasının yanı sıra ayağa kalkışımızı ve birlikteliğimizi gösterme günüdür. Hiçbir vatandaşımız sahipsiz değildir. Hiçbir depremzede kardeşimiz unutulmamıştır. Bu zor günleri birlikte atlattık, birbirimize omuz vererek yeniden ayağa kalktık. Bugün geldiğimiz nokta, devlet-millet birlikteliğinin, dayanışmanın ve azmin bir göstergesidir. Devletimiz, kısa bir süreliğine değil, hayat tamamen normale dönene kadar bu bölgede olmaya devam edecektir. Allah, bir daha böyle felaketleri ülkemize, milletimize yaşatmasın."