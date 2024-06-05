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        Haberler Gündem Bakan Işıkhan: SGK'ya 344 sözleşmeli personel alınacak - Güncel haberler

        Bakan Işıkhan: SGK'ya 344 sözleşmeli personel alınacak

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 344 sözleşmeli personel alınacağını bildirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 01:29 Güncelleme: 05.06.2024 - 01:29
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        Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, SGK'nın merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere; sözleşmeli 260 büro personeli, 14 koruma ve güvenlik görevlisi, 69 destek personeli ve 1 teknisyen alınacağını bildirdi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #Vedat Işıkhan
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