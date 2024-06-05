Bakan Işıkhan: SGK'ya 344 sözleşmeli personel alınacak

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, SGK'nın merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere; sözleşmeli 260 büro personeli, 14 koruma ve güvenlik görevlisi, 69 destek personeli ve 1 teknisyen alınacağını bildirdi.

📣Sosyal Güvenlik Kurumumuza,



2️⃣6️⃣0️⃣ Büro Personeli (Sosyal Güvenlik ve Sosyal Hizmetler Önlisans veya Lisans Mezuniyeti)

1️⃣4️⃣ Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans Mezuniyeti)

6️⃣9️⃣ Destek Personeli (Önlisans veya Ortaöğretim Mezuniyeti)

1️⃣ Teknisyen… pic.twitter.com/BKcUI552dj — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) June 4, 2024

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.