Bakan Işıkhan: SGK'ya 344 sözleşmeli personel alınacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 344 sözleşmeli personel alınacağını bildirdi
Giriş: 05.06.2024 - 01:29 Güncelleme: 05.06.2024 - 01:29
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, SGK'nın merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere; sözleşmeli 260 büro personeli, 14 koruma ve güvenlik görevlisi, 69 destek personeli ve 1 teknisyen alınacağını bildirdi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.
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