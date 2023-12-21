Bakan Kacır, Çin'in en büyük otomotiv ihracatçısını Türkiye'ye yatırıma davet etti: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2012 yılından bu yana Çin'in en büyük otomotiv ihracatçısı olan Chery'nin üretim tesislerini ziyaret ettiklerini belirterek, "Geçtiğimiz ay 250 bin araç üreten markayı, ülkemizde yatırıma davet ettim. Türkiye'yi elektrikli araç üretim üssü haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı

Anadolu Ajansı Giriş: 21.12.2023 - 23:34 Güncelleme: 21.12.2023 - 23:34 facebook

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