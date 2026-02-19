Canlı
        Bakan Kacır, ilk iftarını TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencileriyle yaptı

        Bakan Kacır, ilk iftarını TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencileriyle yaptı

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ramazan ayının ilk iftarını TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencileri ve uluslararası bilim olimpiyatlarında başarı elde eden gençlerle yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 22:45 Güncelleme: 19.02.2026 - 22:45
        Bakan Kacır, ilk iftarını öğrencilerle yaptı
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde, iftar programında öğrencilerle bir araya geldiğini bildirdi.

        Gençlerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kacır, şunları kaydetti:

        "Mübarek ramazan ayının ilk iftarında, TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencilerimiz ve uluslararası bilim olimpiyatlarında başarı elde etmiş genç arkadaşlarımızla bir araya geldik. Ülkemizin yarınlarını inşa edecek pırıl pırıl gençlerimizle aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadık. Onların fikirlerini dinlemek, hedeflerine ve hayallerine şahit olmak, bize güç ve umut veriyor. Türkiye'mizin geleceği çok aydınlık."

        Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar Karadeniz'de eğitim uçuşu yaptı

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait çeşitli üslerden havalanan uçaklarla Karadeniz'in doğusunda eğitim uçuşu yapıldığını bildirdi.

